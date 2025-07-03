Телефонный разговор между Трампом и Путиным начался

В Кремле заявили, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным уже начался.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

3 июля Путин и Трамп заявили, что проведут телефонный разговор вечером.

«В 10:00 утра [17:00 по Киеву] состоится разговор с президентом России Путиным. Спасибо!» — написал Трамп в Truth Social.

Последний раз Путин говорил с Трампом 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения».

Реклама

Президент США отметил, что говорил с диктатором об Иране, поскольку тот «очень хорошо знает эту страну».

Разговор длился почти час. Президент США отметил, что во время разговора Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном должен быть прекращен. В ответ Трамп подчеркнул, что его война в Украине «также должна закончиться».

Это был третий разговор Трампа с Путиным за месяц и пятый с начала года.