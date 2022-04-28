«Имидж более чем испорчен». Военную промышленность РФ ожидает потеря партнеров и технологическая отсталость — интервью с аналитиком 28 апреля, 22:59 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинцы фотографируются на фоне уничтоженной российской военной техники в селе Русанов Киевской области, 25 апреля (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Война России против Украины превратила репутацию ее военной промышленности в подсанкционную и ненадежную для стран, сохранявших с ней отношения, рассказал в эфире Радио НВ Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

— Как бы вы охарактеризовали положение на украинском восточном фронте?

— Надо сказать, что сейчас это действительно самое горячее направление, к сожалению, это предсказуемо. И предсказуемо с той точки зрения, что готовились наши военные силы обороны, понимая, с какого направления и как будет ползти противник. На сегодняшний день не видно дополнительных направлений, дополнительных линий, по которым мог выдвигаться враг, кроме тех, которые уже очерчены и известны, к отпору на которых готовы и готовятся наши силы обороны там. Надо сказать, что интенсивность огня увеличивается, противник перебрасывает дополнительные силы непосредственно в Украину, в частности те, которые еще недавно находились на территории Белгородской области. Дополнительно поступает техника, в том числе тяжелая техника, танки. Это еще раз подтверждает те прогнозы, которые были о том, что вероятнее всего, чем ближе будет 9 мая, тем больше России нужно будет продемонстрировать картинку крупных танковых боев, больших продвижений для того, чтобы это пропагандистски, информационно использовать. Как мне кажется, на сегодняшний день уже стоят две задачи перед российскими войсками до 9 мая: первое — пытаться продвинуться и захватить как можно больше украинской территории, что не удается. Они ведут бои на линиях, где-то подходят поближе, где-то действительно занимают определенные села, это есть; но нет чего-то такого, что можно назвать поистине большим прорывом.

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Они будут пытаться до 9 мая продемонстрировать не взятие городов, а сам процесс, как они это делают и будут пытаться это делать с максимальным использованием бронетехники, артиллерии для того, чтобы проводить аналогии со Второй мировой войной. Им это нужно для пропаганды их шизофренического, маниакального понимания истории. Вот то, что сегодня происходит. Интенсивность огня выросла, техники больше, соответственно, больше артиллерии. Тяжело, конечно, но мы видим как героически наши защитники держатся.



— К тому моменту, когда Россия только начала в конце февраля широкомасштабное вторжение, было одно понимание их задач и характера боев, которые могут быть. Это были в перспективе городские бои, поэтому Украине предоставляли прежде всего мобильное противотанковое оружие. Сейчас уже официально сообщено, что поступили первые гаубицы и по поступающему сейчас оружию и то, что подтвердили министры обороны и Соединенных Штатов, и Великобритании, передается тяжелое вооружение. Это может повлиять на способность оккупантов продвигаться?

— Безусловно, и здесь очень правильно было сказано, что изменился характер и условия ведения боевых действий. Понятно, что Россия в какой-то мере пытается использовать более открытую местность, где ей легче продвигаться и обеспечивать движение для атак с помощью тяжелой техники. Однако, я вам хочу сказать, что некоторые российские ошибки, которые были при наступлении на севере, по другим направлениям, они не исправляются и очень хорошо, что наши защитники их используют. Сейчас они используют открытые площадки, географические зоны, которые дают им это делать, степная местность, другие более открыты для того, чтобы двигаться с помощью техники и для того, чтобы артиллерию выставлять и наносить по нам поражения. Поэтому конечно, как можно скорее, когда мы будем получать вооружение, его применять; такие виды вооружения, которые нам сейчас передают, в сочетании с беспилотниками, с теми же дронами Switchblade, Фениксами и другими, оно, конечно, способно существенно переломить ход событий в нашу пользу и давать возможность нашим военным эффективно производить поражение позиций российских военных на расстоянии. Что очень хорошо, потому что это бережет жизнь наших военных, не требует непосредственно выходов в близкие контактные бои и это, конечно, может сломать планы оккупантов.

— Шесть гаубиц от Австралии — это скорее символический жест. Хотя из того, что в открытых источниках, они передали нам 10% своих запасов. Этот символизм в военной, вооруженной поддержке, насколько могут мотивировать другие страны?

— Также нам Австралия передала бронемашины Bushmaster. Частично перевезли, частично еще перевозят. Австралия действительно оказывает значительную поддержку как политически, так и оружием. Конечно, 10% — это в принципе немало, когда передается из своих запасов, тем более когда передается гаубица, уже готовая к использованию и с боеприпасами к ней. Поэтому конечно, что вы видите, сегодня, когда было принято решение буквально накануне на базе Рамштайн, оно было призвано, это судьбоносное решение, по-моему, чрезвычайно важное и мощное в поддержку Украины, инициированное Соединенными Штатами и другими странами; оно как раз призвано синхронизировать процессы, когда ясно будет видно, какая страна в каком количестве может что поставить, есть ли у них боеприпасы в достаточном количестве, если нет, то найти эти боеприпасы. Ускорить логистику и уменьшить бюрократические проволочки, чтобы Украина как можно быстрее получала хотя бы не все то, что есть в нашем запросе, но хотя бы максимально приближено к тому сформулированному нами запросу.

— То как хорошо горят российские танки сейчас здесь, на украинской земле, насколько это может повлиять на возможности россиян к экспорту и на имидж их как производителей оружия?

— На их имидж и экспорт влияет два фактора: первый фактор — это вводимые и введенные жесткие санкции против военно-промышленного комплекса России, как известно. Сейчас Соединенные Штаты и, в частности, Минфин Соединенных Штатов и минфины других стран сосредоточены на вторичных санкциях, то есть они пытаются выявить все те компании, которые недобросовестно намерены обходить американские или европейские санкции и поставлять что-либо в Россию. Речь идет о технологиях полупроводников, процессорах, других высоких технологиях, которые необходимы для производства ракет, танков, кстати, также, потому что в танках сейчас уже используются и тепловизоры, и прицелы, и другое оборудование, которое является более современным. Постепенно отрезается доступ к этим технологиям для России.

И второй влияющий фактор — это то, что на сегодняшний день ведется работа в частности с такими странами как Индия. На прошлой неделе Индию посещал премьер-министр Британии Джонсон, одна из тем повестки дня встречи предусматривала развитие сотрудничества в военно-промышленном комплексе с этой страной, а также заседание по углублению сотрудничества между Европейским Союзом и Индией возглавляла Урсула фон дер Ляйен, одним из вопросов также был военно-промышленный комплекс и попытка заменить определенные комплектующие части. Конечно, российская конкурентоспособность в поставках каких-то новейших модернизированных видов вооружений, они сейчас больше склоняются уже к тому, чтобы выполнять ремонты поставленной техники или поставлять более старые образцы, которые есть на складах.



— Многие годы говорили, что Украина, которая движется в НАТО, должна модернизироваться украинская армия, и переходить не только на стандарты, но и на совместимость с НАТО. Сейчас поставляется в Украину западная техника с их калибрами, с их оборудованием, с их системами. Можем ли мы говорить, что таким образом украинская армия проходит модернизацию и уже подходит к полной совместимости со странами НАТО?

— Причем в ускоренных темпах, конечно. Сейчас мы проходим взаимосовместимость, наши подразделения учатся, осваивают все существующие технологии. Нам будет основное вооружение, присутствующее на вооружении стран НАТО, например, что есть из той же артиллерии или из подразделений моторизованных частей, пехотных соединений и тяжелая техника, которая есть, бронемашины, танки и многое другое. Поэтому, конечно, это переход за взаимосовместимость действительно под теми обстоятельствами, конечно, хотелось бы при других, но при военных обстоятельствах и проходит чрезвычайно быстро и эффективно. Украинцы получают высокие оценки в том, как учатся, нравственные способности, практические.

— Мариуполь, болезненная точка. Каким может быть решение и для украинских военных, и для украинских гражданских, которые остались в почти уничтоженном Мариуполе, на Азовстали?

— Я думаю, что на сегодняшний день тот сценарий, который по крайней мере публично обсуждается, о котором идет речь, — это дипломатический путь, насколько это возможно вообще, я не знаю, какая сейчас дипломатия может быть с Россией, которая не выполняет ничего. Но речь идет о том, чтобы договориться о создании гуманитарных коридоров. Идея о третьих странах существовала, более-менее проговаривалась уже несколько дней, если не неделю. Она ведется к тому, что возможно при посредничестве Турции, активно примкнувшей в это, удастся либо морем, либо другим способом каким-то образом забрать граждан и доставить в Турцию, а после этого они могли бы прибыть на территорию Украины. Пока разные сценарии обсуждаются, были надежды на то, что возможно визит Генерального секретаря ООН ускорит немножко непосредственно определенные гуманитарные процессы и движения, за что ответственна эта организация. Но пока мы видели заявление представительства ООН о том, что вроде бы пришли к согласию о доставке гуманитарных грузов Красного креста, посредничестве и участии ООН в создании гуманитарных коридоров, но на практике каких-либо решений не увидели. Будем надеяться, что все-таки какой-то вопрос постепенно сдвинется и людям дадут возможность выйти, потому что те инициативы, которые были предложены Россией до этого, — это не гуманитарные коридоры, они предлагают принудительную, насильственную депортацию, нарушающую международное право. Это точно не то, чего хотели бы мы и находящиеся там граждане.

— Очередная угрожающая точка, уже второй удар по мосту через Днестровский лиман. Там уже была опубликована карта объездного маршрута. Насколько это сейчас большая угроза, учитывая особенно последние сообщения о взрывах в Приднестровье?

— Надо понимать, что военный контингент в Приднестровье, по моему мнению, не настолько угрожающий, если у него нет поддержки с суши, потому что российские войска заблокированы и не могут дойти до Николаева, чтобы двигаться дальше. Во-вторых, сегодня не видно того, чтобы Россия по крайней мере сейчас готовилась к высадке морского десанта непосредственно на побережье. И мы знаем, что украинские защитники продемонстрировали, какие неприятные сюрпризы у нас заготовлены при подходе кораблей. Поэтому я думаю, что это один из сценариев, который действительно состоит в том, чтобы создать с российской стороны картинку, что они готовы в дальнейшем дестабилизировать и расшатывать ситуацию на юге и рассматривают военные сценарии. Но пока сказать, что они в военной составляющей имеют достаточно сил для того, чтобы реализовать какой-то сценарий, не приходится. Кроме того, еще нужно понимать, что Россия сейчас фактически отрезана от обеспечения своего контингента, пополнения его боеприпасов и запасов для ведения боевых действий непосредственно на территории непризнанного Приднестровья.

— Тогда вообще о южном фронте, там была информация о продвижении в Николаевской области украинских защитников, несколько населенных пунктов освобождены, но в основном линия фронта не двигается.

— Там время от времени возникают более жесткие бои и когда нашим подразделениям удается переходить в очень удачную контратаку, они это делают и занимают новые выгодные для них позиции. Почему не двигается? Потому что иногда это объясняется тем, что по определенным направлениям наши позиции более выгодны. Но я вам хочу сказать, что по южному направлению противник несет потери, несмотря на то, что они там пытаются усилить свои группировки, и делают они это уже дней 10, пожалуй, если не больше, но чего-то достичь там точно не удается. По крайней мере для того, чтобы реализовывать какие-то анонсированные планы по движению на Приднестровье и соединение с находящимся там российским контингентом, этого точно пока не видно.



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