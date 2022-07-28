Тайваню «придется почувствовать гнев Пекина», если Пелоси посетит остров — СМИ 28 июля, 17:04 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Тайваню придется столкнуться с проблемой безопасности и политическим влиянием, если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит остров, сообщает South China Morning Post.

Пелоси еще не подтвердила свои планы относительно поездки. В США шли дебаты относительно того, должна ли она совершать этот визит, учитывая предупреждения Пекина о том, что США «понесут все последствия» и столкнутся с «силовыми мерами», если это произойдет.

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Аналитики в Тайбэе говорят, что это создало дилемму для острова.

«Правительству президента Цай Инвэнь было бы чрезвычайно трудно отклонить предложение Пелоси о визите, учитывая (ее позицию в политике США — ред.) и то, что она давно известна своей поддержкой Тайваня», — сказал Ван Кун И, директор Тайваньского международного общества стратегических исследований.

Он сказал, что визит также продемонстрирует способность Демократической прогрессивной партии Цая укрепить связи с США и, как следствие, увеличить ее шансы на выборах в местные органы власти в ноябре.

«Но если Пелоси все-таки совершит визит, правительству Цая придется нести гнев Пекина, который уже грозился принять решительные меры», — сказал Ван.

Чи Чун, старший научный сотрудник National Policy Foundation, мозгового центра, связанного с главной оппозиционной партией Тайваня Гоминьдан, сказал, что Пекин, вероятно, усилит военное давление на остров во время визита Пелоси.

«Возможные действия включают отправку нескольких военных самолетов через среднюю линию, которая разделяет Тайваньский пролив», — сказал он, отметив, что это произошло, когда бывший заместитель госсекретаря США Кит Крач посетил Тайвань в 2020 году.

Он сказал, что Народно-освободительная армия также может отправить военные корабли над средней линией, провести учения с боевыми стрельбами вблизи южного побережья Тайваня или испытать ракетные стрельбы вблизи контролируемых Тайбэем островов Пратас в Южно-Китайском море, чтобы отправить сообщение во время визита. Штурмовые беспилотники также могут быть отправлены вблизи тайваньских военных аванпостов на островах Кемой, Кинмень и Мацу.

Но он считает маловероятным то, что Народно-освободительная армия Китая прибегнет к любым действиям вблизи Пелоси, поскольку это может спровоцировать непреднамеренный конфликт с США.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Если Пелоси посетит Тайвань, это будет первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.



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