Война России против Украины влияет на планы Китая по Тайваню — генсек НАТО 10 мая, 17:21 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вторжение России в Украину влияет на планы Китая относительно возможного вторжения на Тайвань.

В комментарии СNN Столтенберг подчеркнул: «то, что происходит в Европе, имеет значение для Азии, а то, что происходит в Азии, имеет значение для Европы».

«Безопасность носит глобальный характер. Пекин внимательно следит за тем, что происходит в Украине, за ценой, которую платит президент Путин, а также за потенциальными выгодами. Так что то, что происходит в Украине, на самом деле имеет значение для расчетов Пекина, Китая в отношении, например, Тайваня», — сказал он.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поражение Украины в развязанной Россией полномасштабной войне может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань «на следующий день».

МИД Тайваня прогнозировал возможное нападение Китая в 2027 году.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.