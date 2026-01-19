Китай впервые запустил в воздушное пространство Тайваня военный дрон

Люди фотографируют спуск флага Тайваня во время военных учений Китая Миссия правосудия 2025 (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Китай впервые отправил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня и назвал это «законными учениями ».

Об этом сообщило Bloomberg в понедельник, 19 января.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что китайский разведывательный беспилотник залетел в воздушное пространство острова Пратас 17 января и находился там около четырех минут, причем он пролетел выше досягаемости средств противовоздушной обороны.

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Пратас — это главный остров одноименного атоллового архипелага, находящийся на расстоянии около 400 километров от главного острова Тайваня.

Китайские военные заявили в социальных сетях, что проводили «абсолютно законные» учения.

Как отмечает издание, этот инцидент с дроном вполне укладывается в общую тенденцию военного запугивания Тайваня со стороны официального Пекина. В прошлом месяце Народно-освободительная армия КНР провела учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня — вскоре после того, как США объявили об одном из крупнейших в истории пакете вооружений для Тайбэя.

18 декабря администрация президента США Дональда Трампа объявила о пакете вооружений для Тайваня на около 11 млрд долларов, который должен был усилить оборонительные возможности острова.

Инфографика: NV

Китай резко раскритиковал это соглашение, а 29 декабря несколько подразделений армии КНР начали вокруг Тайваня военные учения Миссия правосудия 2025.