Тревожный звонок. Как Тайвань реагирует на угрозы Китая и на кого надеется в случае войны 19 апреля, 10:43 NV Премиум Тайваньские солдаты позируют во время учений, имитирующих защиту острова от военного вторжения Пекина (Фото:Daniel Ceng / AP Photo)

За прошедший год на Тайване был принят ряд мер по укреплению обороноспособности. К этому островитян подтолкнул опыт Украины, отметил в комментарии NV американский политолог Лоуренс Рирдон.

Полномасштабная война в Украине заставила жителей демократического Тайваня переоценить угрозу со стороны Пекина, который с середины прошлого века стремится установить контроль над островом и официально нацелился сделать это до 2049 года.

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По мнению Лоуренса Рирдона, профессора политологии в американском Университете Нью-Гэмпшира, «российское вторжение в Украину стало тревожным звонком для многих тайваньцев, которые считали военный конфликт с Китаем крайне маловероятным».

В результате глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в декабре 2022 года объявила об увеличении срока обязательной военной службы с четырех месяцев до года. А тайваньские военные, проанализировав украинский опыт, готовятся защищать остров с помощью новых типов беспилотников и укрепляют защиту от китайских кибератак. Здесь также готовятся реагировать на информационную изоляцию острова, которая может наступить в случае повреждения 14 подводных кабелей, соединяющих остров с глобальным интернетом.

Помочь Тайбэю в противостоянии могущественному противнику должны Соединенные Штаты. Уже сейчас Вашингтон увеличивает количество сил специальных операций для подготовки тайваньских военных. Растет также присутствие в Тайваньском проливе сил НАТО и AUKUS — альянса безопасности Австралии, Британии и США. Все это сигнал для Китая, что «любые его наступательные операции с целью захвата Тайваня встретят скоординированный ответ азиатских, европейских и американских союзников, чтобы гарантировать Тайваню статус-кво», констатирует Рирдон.

Свои уроки из российского вторжения в Украину вынес также Пекин. На примере провала Москвы китайское командование увидело все сложности, с которыми сталкивается атакующая сторона с малым боевым опытом, отмечает эксперт.