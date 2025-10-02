Если страна-агрессор Россия победит в войне с Украиной, это может подтолкнуть Китай к агрессивным действиям против Тайваня, заявил заместитель начальника генерального штаба разведки Министерства обороны Тайваня Хсие Цзи-шен на Варшавском форуме безопасности в Польше, пишет Reuters в четверг, 2 октября.

Он сообщил, что в Тайбэе внимательно следят за войной в Украине и желают Киеву победы.

«Мы можем многому научиться на украинском поле боя, что может улучшить нашу общую готовность… Поражение Украины будет сигнализировать о том, что Китай может прибегнуть к большей агрессии против Тайваня», — сказал Хсие Цзи-шэн.

Реклама

Он также выразил тревогу из-за совместных военных учений Китая и России. По словам офицера разведки Тайваня, в случае нападения Китая и одновременной войны РФ против Украины мир столкнется с геополитическим кризисом на двух фронтах.

Он призвал Европу помочь острову предотвратить войну в Индо-Тихоокеанском регионе.

Агентство Reuters подчеркнуло, что визит Хсие Цзи-шен в Европу является уникальным, поскольку почти все европейские страны поддерживают только официальные дипломатические связи с Пекином, а не с Тайбэем.

Тайвань стремится изучить украинский опыт борьбы гораздо меньшей армии с большим соседом, чтобы применить его для реакции на потенциальное нападение Китая.

Инфографика: NV

Ранее американская разведка оценивала, что глава КНР Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к силовому захвату острова Тайвань до 2027 года, хотя эта дата не является официальным дедлайном.

26 сентября The Washington Post писала, что Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, продавая военную технику и проводя масштабные учения для китайских воздушно-десантных войск.

The Wall Street Jurnal писала, что Си Цзиньпин может потребовать от Дональда Трампа выступить против независимости Тайваня, чтобы заключить торговую сделку.

29 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Пентагон призвал американских производителей оружия срочно увеличить поставки ракет правительству в 2−4 раза на случай потенциального конфликта с Китаем.