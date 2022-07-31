На фоне угроз Китая. Тайвань не включили в список стран, которые собирается посетить Пелоси в рамках турне по Азии 31 июля, 13:01 Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS / Evelyn Hockstein)

Делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В программе визита поездки в Тайвань нет.

Об этом говорится на официальном сайте спикера Палаты представителей США.



«Сегодня наша делегация Конгресса едет в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы подтвердить сильную и непреклонную приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии наша делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, общие интересы и ценности, в том числе мир и безопасность, экономический рост и торговлю, пандемию COVID-19», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что самолет из Пелоси во время полета в Индо-Тихоокеанский регион приземлился на Гавайях. Там, по словам спикера Палаты представителей США, делегация встретилась с Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США и посетила мемориал жертвам нападения на Перл-Гарбор.

«Для меня большая честь возглавлять эту делегацию, в которую входят председатели комитетов и подкомитетов Палаты представителей Конгресса США. Мы надеемся на продуктивные встречи, в результате которых мы будем продвигать американские ценности и интересы ради укрепления партнерских отношений в этом регионе», — заявила Пелоси.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня, заявив, что лидер Соединенных Штатов "играет с огнем".

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.



Если Пелоси посетит Тайвань, это будет первая поездка представителя США такого уровня на остров с 1997 года.



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