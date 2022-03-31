Тайвань изучает тактику ведения войны в Украине — министр

31 марта, 12:25
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Тайвань начал изучать тактику ведения войны в Украине (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Тайвань начал изучать тактику ведения войны в Украине (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг сообщил, что оборонное ведомство создало рабочую группу для изучения тактики ведения войны в Украине.

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Об этом сообщает Sky News.

По его словам, он был в «контакте» с зарубежными странами, чтобы поговорить о том, как ведется война, и создал рабочую группу для ее изучения.

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Министр заявил, что Тайвань следит за такими темами, как плохие военные показатели России и сопротивление Украины.

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«Это обсуждается не только на встречах по обмену между США и Тайванем, но и с другими странами, которые имеют регулярные контакты с Тайванем», — сказал он.

Министр также сказал, что Тайвань повысил уровень своей боевой готовности после российского вторжения.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Тайвань Тактика Война России против Украины

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