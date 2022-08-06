Китайское военное руководство игнорирует звонки из Пентагона на фоне учений вокруг Тайваня — Politico 6 августа, 18:14 На экране в Гонконге показывают военные учения ВС Китая вокруг Тайваня, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Высокопоставленные китайские военные чиновники не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег, которые пытались с ними связаться на фоне ухудшения отношений и военных учений Китая вокруг Тайваня.

Как сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника, американские официальные лица и эксперты называют такой шаг со стороны Китая «недальновидным и безрассудным, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации», но отмечают, что это не беспрецедентное событие.



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По информации агентства, Пекин игнорирует попытки министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли связаться с китайскими коллегами. Милли в последний раз говорил с китайским военачальником Ли Цзочэном 7 июля, а Остин со своими коллегой Вэем Фэнхэ — в июне во время саммита Диалог Шангри-Ла в Сингапуре.

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Politico пишет, что США пытаются поддерживать диалог «даже с такими потенциальными противниками, как Китай», чтобы иметь возможность предотвратить ситуации, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт.

«Мы считаем, что закрытие военных каналов связи на любом уровне, в любом масштабе и во время кризиса является безответственным», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

4 августа Пекин начал военные учения в Тайваньском проливе. Они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня и продлятся до 7 августа. Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Министерство обороны Тайваня 6 августа обвинило китайские самолеты и корабли в проведении учений по нападению на главный остров.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня. Политик завершила визит 3 августа.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.



Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



Чем Китай ответит на американскую пощечину? – Яковина https://www.youtube.com/embed/HEn52lodtBE

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