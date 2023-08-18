Мэр столицы Тайваня поедет в Китай на форум, несмотря на напряжение вокруг острова 18 августа, 18:57 Reuters сообщает, что мэр столицы Тайваня планирует посетить КНР в конце августа, несмотря на серьезное напряжение между Пекином и Тайбэем (Фото:REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Мэр столицы Тайваня Чан Ваньань, который представляет оппозиционную партию острова Гоминьдан и выступает за тесные отношения с Китаем, планирует посетит Шанхай 29−31 августа для участия в форуме городов Тайбэй-Шанхай.

Об этом пишет Reuters.

Городские власти Тайбэя заявили, что Чан возглавит делегацию на форуме, темой которого в этом году являются «новые тенденции и развитие».

«Когда ситуация из-за Тайваньского пролива является напряженной, мы имеем еще большую потребность в общении и обменах, и форум двух городов может стать такой платформой», — сказал Чан журналистам в Тайбэе.

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Reuters пишет, что поездка мэра Тайбэя состоится на фоне замороженных отношений между Тайванем и Китаем. КНР отказывается разговаривать с президентом острова Цай Инвэнь и называет ее «сепаратисткой», однако коммуникация между городами Шанхай и Тайбэй не прекращалась вплоть до начала пандемии COVID-19.

Несмотря на напряженность между Китаем и Тайванем, администрация президента Цай осторожно пытается восстановить менее чувствительные связи между населением материка и острова. Первым таким шагом стала отмена пограничного контроля из-за пандемии, а затем разрешение на приезд группы шанхайских чиновников, которая прибыла в Тайбэй в феврале.

Мэр Тайваня принадлежит к оппозиционной партии Гоминьдан, которая настаивает на возобновлении контактов с Китаем после ослабления пандемических ограничений. Представители этой политической силы заявляют о том, что «диалог (между КНР и Тайванем — ред.) сейчас нужен как никогда».

13 августа МИД КНР осудил визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Нью-Йорк и пообещал США «принять решительные меры».

16 августа министр обороны КНР Ли Шаньфу заявил, намекая на США, что следует прекратить «игру с огнем» вокруг Тайваня.

Отношения между Китаем и Тайванем продолжают становиться все более напряженными. Морской флот КНР продолжает осуществлять патрулирование у берегов острова и проводить ряд учений, которые в Тайбэе оценивают как попытки провокаций. В ответ военные Тайваня проводят ряд военных учений по вероятной интервенции Китая и получают военно-техническую помощь от США.