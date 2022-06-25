Китай готов вернуть Тайвань военным путем — посол КНР во Франции

25 июня, 21:00
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Китай стремится вернуть контроль над Тайванем (Фото:PPPS David / Pixabay)

Китай стремится вернуть контроль над Тайванем (Фото:PPPS David / Pixabay)

Посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что Пекин готов возвращать Тайвань в свой состав даже военным путем.

«Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными», — заявил посол КНР в интервью Livre Noir.

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Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

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По его словам, Тайвань — это территория Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным.

«Пекин разнесет любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины», — отметил он.

В последние месяцы самолеты Военно-воздушных сил Китая без предупреждения залетают в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Тайвань и материковый Китай имеют отдельное руководство в результате окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад. После поражения правившей тогда в стране партии Гоминьдан от Коммунистической партии в гражданской войне 1945—1950 годов под управлением Китайской Республики остались только остров Тайвань и ряд малых островов.

Китайская Республика (Тайвань) стала постепенно терять международное признание, а в 1971 году ее место в ООН было передано Китайской Народной Республике, контролировавшей материковый Китай. В связи с этим партия коммунистов сегодня рассматривает остров как часть своей территории и не исключает применения военной силы для его захвата.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Китай КНР Тайвань Пекин

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