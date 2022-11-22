«Тайванец погиб за Украину, а мы все еще игнорируем существование этого государства». Как война может повлиять на сближение Киева и Тайбэя 22 ноября, 10:21 Шеврон с флагами Украины и Тайваня (Фото:曾煜閎 (Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг)/Facebook)

Тайвань уже девять месяцев без колебаний поддерживает Украину в борьбе, вдохновившей жителей острова противостоять своей угрозе — со стороны Китая, а некоторых — вступить в ряды ВСУ. Украинские депутаты делают шаги навстречу, в частности, предлагают открыть в дальнейшем представительство Тайбэя в Киеве.



НВ рассказывает, как на сближение Украины и Тайваня может повлиять большая война, какие у него перспективы и какой может быть реакция КНР, которая считает остров своей территорией.

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«Не знаю, когда я вернусь. В любом случае, я не вернусь, пока не закончу бой», — написал в соцсетях Ценг Шенг-Гуанг (Джонатан Ценг), добавив фото шеврона Интернационального легиона.

25-летний тайванец присоединился к нему в июне, а с сентября служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона Карпатская Сечь. Друг Ценга рассказал, что тот пошел защищать Украину, потому что опасался за будущее Тайваня.

После полномасштабного вторжения России некоторые мировые СМИ начали проводить параллели между Украиной и островом. Глава Китая Си Цзиньпин считает Тайвань провинцией, которая «откололась» и прямо угрожает применить военную силу, говоря о «мирном воссоединении». В американской разведке считают, что китайское вторжение может состояться уже к 2027 году, в то время как лидер США Джо Байден после первой личной встречи с Си Цзиньпином заявил, что не видит «непосредственной» угрозы нападения. Президент Тайваня Цай Инвэнь неоднократно подчеркивала: остров никогда не откажется от своего суверенитета, не пойдет на компромисс с демократией и будет усиливать национальную оборону. В недавнем интервью The Atlantic она заявила, что считает угрозу Китая реальной и Тайвань должен быть готов к военному сценарию.

Демонстрация в поддержку визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси в Тайбэй, 2 августа 2022 года / Фото: Ann Wang/REUTERS

Среди молодежи царит «устойчивое спокойствие», они хотят учиться и не пытаются убежать, говорит тайваньская лидер, а одним из уроков войны против Украины называет «важность национального характера», решительность защищать себя. Согласно последнему опросу, большинство жителей островного государства к этому готовы: уверены в способности самообороняться больше половины, около 73% готовы пойти воевать в случае вторжения КНР.

Однако несколько тайванцев отправились на фронт уже сейчас — в 8 тысячах километров от дома. Один из бойцов рассказал, что таких добровольцев в Украине около десяти. Среди них был и Джонатан Ценг, который четыре года служил в Вооруженных силах Тайваня и является пехотинцем по военной специальности.

«Я здесь потому, что хочу защищать свою страну. Я хочу получить опыт, чтобы защитить Тайвань от Китая. Но перед тем как это сделать, я должен научиться защищать Украину», — цитирует добровольца Ценга фотограф Сафрин Шиказе.

2 ноября боец погиб на лиманском направлении, когда выполнял боевое задание на передовых позициях фронта. Через 12 дней с ним простились во Львове. Это первая потеря среди тайваньских воинов.

Тайвань официально признают только 14 стран мира, но его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами. Они, как и Украина, придерживаются политики «одного Китая», то есть не признают независимость Тайваня. В то же время из-за отсутствия малейших контактов Киева с Тайбэем и фактического посольства после гибели тайванца проявились практические и правовые нюансы.

Украинские военные несут гроб с телом своего собратья, тайваньского бойца батальона Карпатская Сечь, 14 ноября 2022 года / Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Вопрос жизни и смерти

«Самое малое, что мы можем сделать, — открыть представительство Тайваня в Киеве, как это сделала вся демократическая Европа и весь цивилизованный мир», — написал в Facebook координатор организации Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

После гибели Ценга представители подразделения Карпатская Сечь не знали, как связаться с работниками тайваньской дипломатии, рассказал он в комментарии НВ. Если в случае гибели добровольцев из других стран соответствующая связь с уполномоченными лицами есть, то в случае с Тайванем «никто не знал, как это работает». В конечном итоге информацию в Тайбэй передали участники неправительственной платформы Ukraine+Taiwan Forum.

«Представьте: погиб тайваньский доброволец — и куда обращаться, куда звонить, кому звонить, если мы продолжаем игнорировать существование этой страны», — говорит Харитонов.

По его словам, отвечать за тайваньца, согласно нынешнему закону, должно было посольство КНР в Украине, но благодаря военному руководству и властям Львова, где проходило прощание, этот вопрос даже не поднимали.

«Все понимали, что Тайвань — это Тайвань и необходимо работать. Последняя воля Джонатана была, чтобы его тело или прах доставили на его родину. Здесь такая ситуация сложилась, что тело могло оказаться не в тех руках. Это если бы тело украинского военного оказалось в руках россиян. Это недопустимо».

Со сложностями столкнулись родные воина: чтобы приехать попрощаться с ним, они должны были обратиться в украинское посольство в Варшаве для получения визы. До полномасштабного вторжения этими консульскими вопросами занималось представительство Тайбэя в Москве, а после 24 февраля зону ответственности за Украину перенесли в Польшу.

Мать 25-летнего Джонатана Ценга держит в руках флаг Украины во время мемориальной церемонии во Львове, 14 ноября 2022 года / Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Урегулировать все эти вопросы было бы гораздо легче, если бы такое учреждение имела Украина. Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает открытие аналогичного представительства в Тайбэе «обязательством», поскольку там есть украинская диаспора, и «государство должно защищать интересы и права своих граждан, живущих в других странах».

Один из ключевых вопросов: может ли такой шаг разгневать Пекин? Оба собеседника НВ считают, что реакция Китая не должна стать исключительной для Украины. Такие представительства с тем или иным названием имеют около 70 стран мира, в частности большинство стран Евросоюза, и это, по их словам, не нарушает политику «одного Китая». Согласно своему принципу, КНР считает себя и Тайвань частями одного государства и выступает против чего-либо, что придает острову признаки международной легитимности — даже его названия в таких учреждениях. Поэтому в представительствах упоминается слово не «Тайвань», а его столица — «Тайбэй».

В прошлом году из-за этого возник конфликт между Китаем и Литвой, где открыли именно представительство Тайваня. В ответ Пекин ввел торговые ограничения и снизил уровень дипотношений. В то же время, даже в этом кейсе Еврокомиссия не видит нарушения политики «одного Китая», а Вильнюс продолжает углублять сотрудничество с островом — уже в ноябре этого года открыл торговое представительство в Тайбэе.

«Для нас этот вопрос настолько назрел [ вопрос открытия представительства]. Кто-то должен быть здесь ледоколом. Мы не нарушаем свою политику „одного Китая“ и не делаем чего-то такого, что бы не сделало большинство европейских государств или США. В коммюнике, которое было подписано при установлении дипотношений с КНР было сказано, что КНР не возражает против неправительственных контактов. Здесь нарушений вообще нет. Есть другой вопрос: это вопрос в Китае, относительно его искренности», — говорит Мережко.

Солидарность демократий

В конце августа он заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения, в которое вошли представители трех фракций — МФО в поддержку дружбы и сотрудничества с Тайванем. Идея появилась после 24 февраля, рассказывает Мережко НВ, движущей силой были две причины: реакция на полномасштабное вторжение России Китая и Тайваня.

«Я увидел, кто является нашим настоящим другом и стратегическим партнером, а кто таковым не является. Была огромная разница в отношении к Украине. От Тайваня сразу чувствовалась поддержка, солидарность. И КНР, страна, с которой у нас есть договор о дружбе и сотрудничестве, в котором мы определяем ее как стратегического партнера — и она молчит, когда нас убивают», — объясняет депутат.

Люди на митинге против полномасштабной войны России против Украины в Тайбэе, 13 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Ann Wang/File Photo

За девять месяцев полномасштабной войны против Украины Китай так и не осудил российское вторжение. Развязанную РФ войну там продолжают называть «украинским кризисом» и транслируют дома роспропаганду. В своих заявлениях Пекин говорит об уважении суверенитета и территориальной целостности, Си Цзиньпин во время саммита G20 выступил «за прекращение огня и мирные переговоры». Когда же речь идет о голосовании Генассамблеи ООН по Украине, Китая нет среди большинства стран, поддерживающих резолюции в ее пользу: он воздержался от осуждения незаконной аннексии украинских территорий и выступил против выплаты Россией репараций.

Разница в объемах помощи во время войны от Тайваня и Китая тоже колоссальна. Официально от Пекина было одно подобное заявление: в марте в посольстве КНР сообщили, что Красный Крест Китая и китайские предприятия передали Украине несколько партий гуманитарной помощи — в целом говорили о выделении около $790 тысяч. В то время как Тайбэй с начала большой войны периодически объявляет о траншах. Миллионы долларов уже выделили на гуманитарную помощь, поддержку беженцев, восстановление гражданской инфраструктуры. Также, среди прочего, Тайбэй предоставит финансовую и материальную поддержку на восстановление нескольких городов Украины. Еще дополнительные $56 миллионов пообещали в конце октября — об этом объявили во время визита на остров украинских депутатов, первого с 2003 года.

Гуманитарная помощь Тайваню для деоккупированных районов Киевской области / Фото: Team Taiwan (Богдан Кущ, Анна Компан)/ Ukraine+Taiwan Forum via Twitter

Развивать и усиливать связи с Тайванем — одна из рекомендаций Европарламента, а значит, приезд туда — часть евроинтеграции, рассказывает Александр Мережко.

«Также это важно, потому что Тайвань является демократией. Я исхожу из того, что наша внешняя политика должна основываться на ценностях. Мы официально декларируем, что ведем борьбу и защищаем не только свою территорию и суверенитет, но и боремся за демократию в мире. Авторитарные режимы рассчитывают, что раздавят нас поодиночке. Поэтому эти поездки важны как проявление солидарности», — говорит он.

Со стороны же Тайбэя еще одним таким проявлением было присоединение к международным экономическим санкциям против России, а в июне — болезненный запрет на экспорт современных чипов в РФ и Беларусь. Без преувеличений можно сказать, что Тайвань — остров технологического будущего (и настоящего): на него приходится более 50% мирового производства полупроводников, чипов, электроники, и около 90% самых современных полупроводников.

Они и другие IТ-технологии составляют более половины всего экспорта Тайваня, что свидетельствует о том, насколько важен Тайбэй для остального мира. Включительно с Китаем — крупнейшим торговым партнером острова. Даже вводя санкции против Тайваня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, микрочипы и оптические компоненты Пекин не трогал. Одну из своих главных целей — изготавливать высококачественные микросхемы — ему пока достичь не удается.



Отдельный трек

Опыт, возможности, деньги и искренняя заинтересованность в помощи Украине — четыре фактора, которые «слишком сложно совместить одновременно», но у Тайваня они есть, говорит руководитель секции азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. По его словам, для Киева потенциальное сотрудничество с островом предоставляет возможность перехода от сырьево-ориентированной экспортной экономики к современной цифровой.

«Если Тайвань будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины, то это означает поступление в Украину высоких технологий, это участие тайваньских ведущих компаний в строительстве индустриальных парков на территории Украины, зеленой энергетики, которая позволит не зависеть от крупных электростанций, а сможет сформировать автономные сети», — рассказывает он НВ.

И хотя открытие представительства сейчас, по его мнению, маловероятно, появление торгово-промышленной палаты Украины на Тайване может помочь изучить особенности работы двух стран (в частности, для привлечения инвестиций) и вовсе не будет противоречить политике «одного Китая». Однако недовольства со стороны Пекина стоит ждать, считает Пойта. Причина — достижение любой международной изоляции для Тайваня и принуждение к объединению.

По его словам, после начала большой войны те страны, которые считались «второстепенными» в регионе, оказались гораздо более близкими стратегическими партнерами, чем КНР. С каждой — будь то Япония или Южная Корея — сотрудничество развивается по своему треку, учитывая возможности и заинтересованность, говорит эксперт и вспоминает об острове:

«Тайвань — это абсолютно свой особенный случай. Думаю, на данный момент есть достаточно серьезные возможности по углублению отношений. Долгое время Украина не рассматривала это как приоритетное направление и даже как второстепенное из-за опасений, что Китай может быть против».

Китай как риск

В июне во время Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре президента Владимир Зеленского спросили, что он может посоветовать Тайваню, который может оказаться на месте Украины. Не называя имен, он заявил, что война выгодна только определенным лидерам с «политическим аппетитом», и вспомнил об уроке, который Украина дает миру: он должен прийти на помощь странам, которые сталкиваются с агрессией, прежде чем начнется вторжение. Это заявление Зеленского WP тогда назвала «самой решительной защитой Тайваня и его права на существование, которую он сделал на сегодняшний день».

В то же время сейчас в Офисе президента и правительстве публично инициативы депутатов не комментировали так же, как и не поднимали вопрос о представительстве Тайбэя. Во время первого и пока единственного разговора с Си Цзиньпином в июле 2021-го Зеленский заявил, что позиция Украины по «одному Китаю» неизменна. Как в прошлом году, так и после начала полномасштабной войны, украинские власти позиционируют КНР не как друга и не как врага, а как партнера.

«Это означает, что Украина не рассматривала риски Китая. Долгое время Китай в Украине рассматривался исключительно как возможность и почти никогда как риск или угроза нацбезопасности. Внешнеполитические подходы — достаточно консервативное понятие, их не просто изменить, если долгое время страна двигалась в этом направлении. Параллельно есть признаки, что Украина корректирует свою внешнюю политику в отношении КНР в соответствии с подходами ЕС», — объясняет Юрий Пойта.

Владимир Зеленский во время выступления на Азиатском саммите по безопасности Диалог Шангри-Ла, 11 июня 2022 года / Фото: Офис президента

Долгое время Украина смотрела на отношения с Пекином как одни из самых перспективных. Учитывая торговлю, это было оправдано (на КНР приходилось около 15% украинского экспорта в 2020—2021 годах). С другой стороны, это привело к зависимости. То же самое о ЕС и КНР на днях заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Несмотря на статус ключевого экономического партнера, значение конкуренции и соперничества в последнее время существенно возрастает, добавил он.

«Допускаю, что в украинском правительстве не понимают до конца реальные глобальные цели Китая, которые заключаются в выигрыше стратегической конкуренции с Западом и подрыве либерально-демократического порядка. Если Украина считает себя и хочет стать частью этого Запада, это несет угрозу и для нее», — отмечает эксперт.

На Банковой Китай рассматривали как страну, которая может оказать давление и повлиять на Россию. В начале августа Зеленский говорил, что баланс в этой войне со стороны КНР неправильный, но «нейтралитет гораздо лучше, чем присоединение к РФ». Также он заявил, что без китайского рынка Москва чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Однако Пекин наоборот продолжает покупать российские энергоносители, не поддерживает введенные санкции, а импорт угля в КНР в июле достиг пятилетнего максимума.

Впрочем, в США не видят никаких признаков того, что Китай готовится содействовать войне РФ против Украины или помогать ей обходить санкции. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает позицию КНР выгодной для Киева, но предупреждает: если Китай поддержит российскую агрессию «в какой-либо форме», это будет иметь «разрушительный эффект» для двусторонних конструктивных отношений стран, «которые этого не заслуживают».

После 24 февраля Украина начала укреплять дипломатическое присутствие в Африке, а в ноябре приняла участие в саммите АСЕАН, где первой из стран Центральной Европы присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

«Позиции у этих стран, скажу по-дипломатически, бывают разные. Но с каждой нужно говорить и убеждать. Потому что это новые горизонты нашей внешней политики, которые мы покоряем командно», — писал Кулеба.

Не исключено, что Украина пересматривает свою азиатскую стратегию и пытается построить ее в современных условиях, в том числе и с теми странами, которые готовы вкладываться в украинскую победу, считает Пойта:

«Поэтому, думаю, что идет пересмотр, и сейчас может продолжаться поиск формулы отношений и с Тайванем».