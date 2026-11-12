Си Цзиньпин призвал к «мирному воссоединению» с Тайванем: говорит, что «ход истории невозможно остановить»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к «мирному воссоединению» с Тайванем и заявил, что «ход истории невозможно остановить». Си Цзиньпин не упомянул о возможности применения силы, однако Тайбэй решительно отверг его призыв, пишет Reuters.

Китай считает Тайвань своей территорией, хотя власти острова категорически не согласны с такими претензиями. Пекин неоднократно предлагал Тайваню модель автономии «одна страна — две системы», которую не поддерживает ни одна из ведущих тайваньских политических партий, отмечает агентство.

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Си Цзиньпин заявил в своей речи в Доме народных собраний в Пекине, что решение тайваньского вопроса является «непоколебимой исторической миссией» Коммунистической партии Китая.

«Ход истории нельзя остановить. Полное воссоединение Родины должно быть осуществлено, и оно, несомненно, будет осуществлено», — сказал глава КНР.

Совет по делам материкового Китая заявил, что ни правительство, ни народ Тайваня не могут согласиться с принципом «одна страна — две системы», поскольку это в конечном счете означало бы подчинение авторитарному правлению Коммунистической партии.

«Что касается формулировки о воссоединении Тайваня, то она не слишком отличается от той, что была раньше», — заявил журналистам представитель совета Лян Вэнь-цзе.

Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается курса на «мирное воссоединение», а также готов к диалогу с Тайванем при условии соблюдения «принципа одного Китая» — позиции Пекина, согласно которой оба берега Тайваньского пролива являются частями одной страны.

Глава КНР добавил, что все китайцы, в том числе проживающие на Тайване, должны объединить усилия для совместного противодействия «сепаратистским» силам, выступающим за независимость Тайваня, а также стремиться к мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Хотя Си Цзиньпин и не упомянул о применении силы — от чего Китай в отношении Тайваня никогда официально не отказывался, — китайские военные ежедневно действуют вблизи острова, а также расширяют зону своего присутствия дальше в Тихом океане, отмечает Reuters.

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Обострение ситуации вокруг Тайваня — что известно

1 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с государственным секретарем США Марко Рубио назвал Тайвань главным риском для отношений между странами. Ситуацию осложняет то, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки пакетов вооружений для острова на общую сумму 15 млрд долларов (о первом из них, стоимостью 11 млрд долларов, было объявлено 18 декабря 2025 года), пытаясь использовать это в качестве разменной монеты на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

В то же время официальный Вашингтон выразил разочарование решением Тайбэя от 11 мая утвердить слишком малый оборонный бюджет.

Инфографика: NV

6 июня Китай начал специальную морскую операцию по контролю судоходства к востоку от острова. Ранее, 23 мая, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил, что КНР развернула более сотни боевых кораблей на участке от Японии до Филиппин, которые до сих пор удерживают позиции.

5 августа сообщалось, что Тайвань начал масштабные десятидневные военные учения Han Kuang, в ходе которых проверялись готовность к возможному вторжению Китая и способность командования действовать в непредсказуемых условиях. В рамках маневров, в частности, отрабатывались защита командных центров, портов и логистических объектов, перемещение военных арсеналов, работа правительства в кризисных ситуациях и поддержание связи в условиях перебоев с интернетом.

26 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе встреч на этой неделе обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином вопрос Тайваня, однако не раскрыл подробностей переговоров. По словам Трампа, китайский лидер хорошо понимает его позицию в отношении острова.

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1 октября агентство Reuters со ссылкой на действующих и бывших представителей Белого дома сообщило, что американские должностные лица считают всё менее вероятной попытку Китая силой захватить Тайвань до 2028 года.

Среди основных причин называют замедление подготовки китайских военных из-за антикоррупционной кампании Коммунистической партии Китая, а также ожидание Пекином результатов выборов на Тайване в 2028 году, пишет агентство.