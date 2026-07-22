Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что тайная встреча бывших российских и немецких должностных лиц , состоявшаяся в Азербайджане, не имеет значения для реальных мирных переговоров по Украине. Об этом он сказал в комментарии журналистам в среду, 22 июля.

«Встреча столь же тайная, сколь и неважная. Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала», — заявил Тихий.

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Он добавил, что значение таких встреч для мирного процесса «близко к нулю».

17 июля немецкая газета Die Zeit сообщила о встрече бывшего руководителя аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональда Пофаллы и экс-главы федеральной земли Бранденбург Маттиаса Платцека с председателем совета директоров Газпрома Виктором Зубковым и Валерием Фадеевым, возглавляющим совет Путина по развитию гражданского общества и правам человека.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил факт встречи, заявив, что она состоялась 12−14 июля без ведома официального Баку. По его словам, стороны обсуждали завершение войны в Украине.