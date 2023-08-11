По ракетам Taurus пока нет новых решений, сейчас мы сосредоточены на ПВО, артиллерии и танках — Шольц 11 августа, 22:35 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине ракет Taurus на данный момент нет новых решений. По его словам, Берлин сосредоточен на передаче ВСУ систем ПВО, артиллерии и танков.

Об этом сообщает Handelsblatt.

«Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на отправке средств ПВО, тяжелой артиллерии и танков», — сказал Шольц.

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Канцлер подчеркнул, что Берлин будет продолжать придерживаться этого курса, тесно консультируясь с международными партнерами.

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10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии утверждают о предоставлении «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника заявляло, что правительство Германии уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Издание Spiegel со ссылкой на источники утверждало, что Шольц требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным. Отмечается, что в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.