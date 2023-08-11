По ракетам Taurus пока нет новых решений, сейчас мы сосредоточены на ПВО, артиллерии и танках — Шольц

11 августа, 22:35
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине ракет Taurus на данный момент нет новых решений. По его словам, Берлин сосредоточен на передаче ВСУ систем ПВО, артиллерии и танков.

Об этом сообщает Handelsblatt.

«Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на отправке средств ПВО, тяжелой артиллерии и танков», — сказал Шольц.

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Канцлер подчеркнул, что Берлин будет продолжать придерживаться этого курса, тесно консультируясь с международными партнерами.

Инфографика: NV

10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии утверждают о предоставлении «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

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Представители Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, выступают за передачу ракет Taurus для нужд Сил обороны Украины (Фото:axesofevil2000 via wikipedia) Для освобождения оккупированных территорий. Однопартийцы Шольца объяснили, почему выступают за передачу ракет Taurus для Украины

Агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника заявляло, что правительство Германии уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Издание Spiegel со ссылкой на источники утверждало, что Шольц требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным. Отмечается, что в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ракеты Олаф Шольц Война России против Украины

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