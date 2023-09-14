Писториусу не понравился тон слов Кулебы о передаче Taurus. Не хочет, чтобы Германию торопили

14 сентября, 08:20
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус не хочет, чтобы правительство его страны подгоняли относительно решения передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, и нервничает из-за этого вопроса, который в течение последних недель ему задавали много раз.

Об этом он сказал во время мероприятия в Федеральной академии политики безопасности в среду, 13 сентября.

По мнению Писториуса, прежде всего Киеву нужны системы противовоздушной обороны и боеприпасы 155-мм калибра, и Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта.

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Он не считает, что передача Taurus необходима прямо сейчас — решение еще не принято. Что именно изучает немецкая сторона, рассматривая этот вопрос и идет ли речь о корректировке дальности полета, министр не уточнил.

«Тон, который является неправильным. Заявления украинской стороны не повлияют на решение Берлина», — сказал Писториус, реагируя, в частности на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о предоставлении немецких дальнобойных ракет.

Во время визита в Киев его коллеги Анналены Бербок на брифинге Кулеба заявил, что «вы все равно это сделаете, это только вопрос времени, и я не понимаю, зачем мы теряем время». По словам Бербок, Берлин никаких обещаний не давал.

Вскоре Писториус заявил, что возможное предоставление США своих ракет ATACMS не будет означать автоматическую передачу Taurus. Кулеба говорит, что по состоянию на 14 сентября есть продвижение вперед и по ATACM, и по Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность по поставкам.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Германия Ракеты Война России против Украины Борис Писториус Taurus

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