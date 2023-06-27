Министр обороны Германии отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus 27 июня, 09:45 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что позиция неизменна и Берлин не готов предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом он сказал во время визита в Литву в понедельник, 26 июня, сообщает dpa.

«Что касается оружия большой дальности, то я хочу еще раз очень четко сказать: мы по-прежнему занимаем осторожную позицию. Так же, кстати, как и наши американские партнеры», — заявил Писториус.

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В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Однако ФРГ отказывается это делать, несмотря на обещания Украины не использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории.

Taurus KEPD 350 — шведско-немецкая крылатые ракеты класса «воздух-земля», дальность полета которых более 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.



11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Украина их уже успешно использует, нанося удары по логистике российских оккупантов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также говорил о готовности передать Киеву ракеты, дальность которых «позволит сопротивляться во время контрнаступления». В частности, речь может идти об аналоге британских ракет — SCALP.

