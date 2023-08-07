Немецкие Taurus нужны для освобождения территорий Украины, по РФ мы можем бить своим оружием — Данилов 7 августа, 23:05 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию об опасениях Германии насчет передачи ракет Taurus для ВСУ. По его словам, Украина имеет собственные оборонные разработки для ударов по территории РФ.

«Нам есть чем бить по территории России. Собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением для освобождения наших территорий», — сказал он в эфире телемарафона про ракеты Taurus.

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Данилов добавил, что в последнее время Германия и Франция несколько изменили свою позицию и максимально сотрудничают с Украиной, «понимая все коварство РФ».

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11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.