«У нас 600, у Украины ноль». В Бундестаге призвали «исправить ошибку» и передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus
Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)
Член комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер в очередной раз призвал правительство Германии передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Об этом он написал в Twitter в среду, 26 июля.
По словам Фабера, ракеты помогут Украине разорвать командные и логистические цепочки россиян, поэтому их предоставление «крайне необходимо».
«600 крылатых ракет Taurus поставили Бундесверу. Украине мы пока предоставили ноль… Эта ошибка должна быть исправлена. Мы делаем еще не все, что в наших силах. Мы можем помогать защитникам эффективнее», — подчеркнул Фабер, добавив, что ракеты могут поразить российских оккупантов в любой точке Украины.
По его словам, «интеграция» в военно-воздушные силы Украины займет определенное время, поэтому важно начать процесс поставок Taurus уже сейчас.
В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Однако Берлин отказывается это делать, несмотря на обещания Украины не использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории.
Taurus KEPD 350 — шведско-немецкая крылатые ракеты класса «воздух-земля», дальность полета которых более 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.