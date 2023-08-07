СМИ объяснили, почему Германия не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus 7 августа, 17:53 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)

Правительство Германии отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха, что Киев может использовать их для атак на Россию. А также из-за того, что Бундесвер имеет всего 150 готовых ракет, сообщило немецкое издание Bild.

Однако, по данным издания, количество пригодных к применению Taurus в Германии на самом деле значительно больше. Поскольку более 300 крылатых ракет готовы к использованию, потому что прошли капитальный ремонт в консорциуме по производству вооружений MBDA.

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В Bild отмечают, что капитальный ремонт ракет проходит каждые десять лет. Также более 300 Taurus обновляют уплотнения и улучшают GPS-навигацию, чтобы защитить ракету от помех.

Журналисты Bild утверждают, что применение Taurus украинскими истребителями также не должно быть сложной технической проблемой, потому что Украина с мая использует ракеты Storm Shadow и SCALP компании MBDA, которые предоставили Великобритания и Франция.

Ранее нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Инфографика: NV

11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.

Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.

26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.