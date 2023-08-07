СМИ объяснили, почему Германия не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)
Правительство Германии отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за страха, что Киев может использовать их для атак на Россию. А также из-за того, что Бундесвер имеет всего 150 готовых ракет, сообщило немецкое издание Bild.
Однако, по данным издания, количество пригодных к применению Taurus в Германии на самом деле значительно больше. Поскольку более 300 крылатых ракет готовы к использованию, потому что прошли капитальный ремонт в консорциуме по производству вооружений MBDA.
В Bild отмечают, что капитальный ремонт ракет проходит каждые десять лет. Также более 300 Taurus обновляют уплотнения и улучшают GPS-навигацию, чтобы защитить ракету от помех.
Журналисты Bild утверждают, что применение Taurus украинскими истребителями также не должно быть сложной технической проблемой, потому что Украина с мая использует ракеты Storm Shadow и SCALP компании MBDA, которые предоставили Великобритания и Франция.
Ранее нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что в Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.
11 июля глава Минобороны ФРГ заявлял, что Берлин не планирует передавать дальнобойные ракеты Taurus. Заявление министра раскритиковала часть депутатов Бундестага.
Действующий парламентарий Германии и бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер считает целесообразным передать Украине такой вид вооружений.
26 июля глава комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.
3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.
6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.