Российского омбудсмена Москалькову исключили из международной сети правозащитных организаций

11 апреля, 17:36
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Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову вместе с ее институтом уполномоченной исключили из Европейской сети институтов по защите прав человека (ENNHRI).

В сообщении на сайте ENNHRI сказано, что российский институт омбудсмена не выполнил свои обязательства по членству, а его деятельность противоречит целям и деятельности организации.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что это первое в истории исключение одного из членов ENNHRI, которая объединяет более 40 правозащитных учреждений по всей Европе.

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Он отметил, что во время выступления Москалькова заявила, что выходит из ENNHRI — «наверное, предчувствуя негативный результат голосования». Представительница страны-агрессора также повторяла штампы российской пропаганды о «биолабораториях» США в Украине и обвиняла Францию в нарушении прав человека во время протестов.

Лубинец напомнил, что Россия совершает геноцид украинского народа и нарушает все нормы международного права, поэтому ее нужно исключить изо всех международных организаций.

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«Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с их стороны: убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», — добавил омбудсмен и поблагодарил коллег за решение исключить институт Москальковой.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Права человека Омбудсмен Правозащитники Татьяна Москалькова Военные преступления РФ Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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