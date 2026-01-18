Президент США Дональд Трамп рассердил премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других своих союзников, введя новые торговые тарифы для стран, которые стали на защиту Гренландии. Решение американского лидера застало их врасплох.

Об этом в воскресенье, 18 января, пишет The Sunday Times.

В публикации указывается, что Великобританию, которая публично придерживалась менее агрессивной позиции относительно Гренландии, чем другие европейские союзники, не предупредили, что Трамп объявит о торговых пошлинах.

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Кир Стармер назвал решение Вашингтона «абсолютно неправильным» и подчеркнул, что позиция его страны четкая — «Гренландия является частью Королевства Дания, и ее будущее — это вопрос, который решают гренландцы и датчане».

Он также подчеркнул, что безопасность Арктики является общей ответственностью НАТО, а введение пошлин против союзников «ради коллективной безопасности» является совершенно неприемлемым.

«Мы будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — заявил он.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж «привержен суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами». Французский лидер заверил, что «никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас», и указал, что «угрозы введения тарифов неприемлемы».

Послы всех 27 стран Европейского Союза были экстренно вызваны в Брюссель на совещание, запланированное на воскресенье.

The Sunday Times также отмечает, что решение Кира Стармера поднять вопрос Гренландии в телефонном разговоре с Трампом и принять участие в учениях НАТО поставило его под удар.

«У этих стран нет денег на защиту острова», — цитирует издание человека, тесно связанного с администрацией.

Собеседник авторов публикации добавил: «Теперь он (Трамп — ред.) бьет их по самому больному месту».

Очередное вмешательство Трамп также в очередной раз вызовет вопросы относительно будущего НАТО.

На предстоящей неделе президенту США, судя по всему, предстоит встретиться с лидерами ряда стран, в отношении которых введены тарифы, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, указывает The Sunday Times.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

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Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

С 1 февраля США вводят 10% пошлину. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Пошлины, по словам Трампа, не будут отменены, пока не будет заключена «сделка по Гренландии».