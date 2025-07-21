Президент США Дональд Трамп собирается ввести тарифы против стран , которые покупают российскую нефть — Китая, Бразилии и Индии.

Об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Трамп собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии», — отметил политик.

Реклама

По его словам, эти государства покупают около 80% дешевой нефти РФ, поддерживая военную машину Москвы.

«Путин, твоя очередь наступает, Дональд Трамп — Скотти Шеффлер (гольфист США, олимпийский чемпион, — ред.) американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу», — добавил Грэм.

Падение цен на российскую нефть

6 мая агентство Reuters сообщило, что цена на российскую нефть в рублях упала до двухлетнего минимума ниже отметки в 4000 рублей (49.29 долларов США — ред.) за баррель и на 40% ниже, чем планировалось в федеральном бюджете. Согласно расчетам Reuters, средняя цена российской смеси нефти Urals и ESPO 2 мая снизилась до 48,92 доллара за баррель, или 3 987 рублей, что более чем на 40% ниже 6 726 рублей, которые правительство изначально планировало на этот год. Это самый низкий показатель с мая 2023 года.

Падение цен на энергоносители, которые составляют треть доходов федерального бюджета России, побудило правительство на прошлой неделе повысить прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% валового внутреннего продукта с 0,5% на 2025 год.

Этот шаг был сделан после того, как Кремль снизил прогноз доходов от энергоносителей на 24% из-за ожидания длительного периода низких цен на нефть.

Инфографика: NV

Россия уже увеличила государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен холодной войны.

Многие аналитики считают, что у правительства РФ не будет другого выбора, кроме как повысить налоги, сократить некоторые чувствительные социальные расходы и прибегнуть к заимствованиям, если оно хочет сбалансировать будущие бюджеты без сокращения расходов на оборону, сообщило издание.

1 апреля газета The Washington Times сообщила, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

3 июня Bloomberg сообщило, что стоимость экспорта российской нефти морским путем упала до самого низкого уровня за более чем год — примерно $1,2 млрд в неделю (наименьший показатель с марта 2023-го).