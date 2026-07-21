Трамп ввел 50-процентные пошлины на часть товаров из Канады

В администрации президента США объяснили это решение «дискриминационным отношением Канады к продукции из США» (Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

Об этом сообщили в Белом доме.



В администрации президента США объяснили это решение «дискриминационным отношением Канады к продукции из США».

Новые тарифы будут распространяться как на потребительские товары, в частности канадское вино и хоккейные клюшки, так и на промышленную продукцию, в том числе строительный цемент.

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В то же время пошлины не затронут энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы. Однако под ограничения попадет часть продукции, которая ранее была освобождена от тарифов в соответствии с торговым соглашением между США, Канадой и Мексикой — USMCA.

Новые меры дополнят уже действующие американские ограничения в отношении канадского импорта. США применяют пошлины в размере от 15% до 50% на сталь, алюминий и медь из Канады.

Кроме того, на канадскую древесину хвойных пород действует пошлина в размере 35%, а на автомобильные комплектующие неамериканского производства — тариф в 25%.

Ранее Трамп обвинил Канаду в ненадлежащей очистке лесов от мусора. По его мнению, это способствует задымлению и ухудшению качества воздуха в США. После этого американский президент пригрозил Оттаве дальнейшим повышением пошлин.