Импровизированная «экскурсия» Дональда Трампа в Белом доме для лидеров Европы и президента Украины Владимира Зеленского 18 августа 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

ЕС до сих пор воздерживался от серьезного ответа на тарифы президента США Дональда Трампа из-за зависимости от американской военной силы, но угрозы из Вашингтона могут это изменить.

Об этом пишет The Economist в материале, посвященном ситуации вокруг Гренландии.

«Дональд Трамп может получить остров и потерять континент», — констатирует автор статьи.

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Европейцы в качестве ответных мер могли бы обратиться к экономическим санкциям и пошлинам. После заявлений Трампа высокопоставленные члены Европейского парламента уже выразили предположение, что торговое соглашение, заключенное между США и ЕС в прошлом году, может не выдержать проверки.

Европейцы также могли бы нацелиться на технологические компании Соединенных Штатов, указывается в статье.

Еще одним рычагом давления на американцев могут стать американские войска и базы, расположенные на континенте. Америке будет очень сложно проецировать применение военной силы в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к европейским базам, среди которых, например, Рамштайн.

Так, захват 7 января Соединенными Штатами нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, зависел от британских аэродромов и баз, отмечает The Economist.

Способность США отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике зависит от сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими союзниками по НАТО, подчеркивается в публикации.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

С 1 февраля Соединенные Штаты введут 10% пошлины. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Пошлины, по словам Трампа, не будут отменены, пока не будет заключено «соглашение по Гренландии».

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Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры готовят скоординированный ответ на введение дополнительных пошлин США.