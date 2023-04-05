Польские танки уже прибыли на поле боя — Зеленский 5 апреля, 19:49 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, заявил, что ВСУ уже используют на фронте танки, которые ранее Польша передала Украине.

«Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине», — сказал президент во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Видео дня

Президент добавил, что предыдущие договоренности Украины и Польши уже выполнены.

Зеленский также поблагодарил Варшаву за помощь в поставках западной техники, которая прибывает в Украину через польскую территорию.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Первые четыре танка Leopard от Польши прибыли в Украину 24 февраля. 9 марта стало известно, что в Украину прибыли еще десять танков Leopard 2.

Также 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Украина в ближайшее время получит 60 польских танков PT-91 Twardy.