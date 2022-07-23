У господина Си проблемы. Почему Пекин кидает против банковских вкладчиков танки, и вообще — что происходит с экономикой Китая 23 июля, 07:35 Эксклюзив НВ В этом году лидер Китая Си Цзиньпин рассчитывает на переизбрание, но экономические неурядицы создают риски для политической стабильности в стране (Фото:Коллаж НВ)

На Поднебесную одна за другой сыплются проблемы: кризис в секторе недвижимости, остановки производств и закрытие бизнесов из-за локдаунов, безработица и недовольные клиенты банков. НВ разобрался, как все это влияет на экономику Китая и какой выход видит власть.



Колонна танков посреди мирного города – эта картина потрясла китайских пользователей соцсетей, которые на этой неделе просмотрели свежее видео из провинции Хэнань. Там местные власти с помощью тяжелой техники перегородили вход в банк, куда пытались попасть протестующие.

Видео дня

"История повторяется", - написал под видео-роликом один из пользователей, намекая на трагические события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, куда руководство страны также направило танки и военных для силового разгона продемократических митингов.

"Интересно, что было бы, если бы военные в танках тоже не смогли снять свои средства в банке", – шутили в комментариях под свежим видео.

Введению танков предшествовало следующее: после того, как хэнаньским вкладчикам было отказано в снятии депозитов, они решились на протесты. И когда 10 июля группа активистов возле отделения Народного банка Китая в столице Хэнаня — Чжэнчжоу уже разворачивала плакаты вроде Китайские мечты 400 тыс. вкладчиков в Хэнане разрушены и Нет депозитов – нет прав человека, на них набросилась группа мужчин в гражданской одежде и на глазах у бездействующей полиции избила митингующих. Когда же протестующие вышли на акцию во второй раз, власти пустили против них танки.

Следует отметить, что в последнее время проблемы возникли не только в Хэнане и затронули не только банковскую сферу второй по размеру экономики мира. Китай, на промышленность и деловую активность которого до сих пор давят жесткие локдауны, в последнее время демонстрирует замедление роста ВВП — с 7,9% во втором квартале 2021 года до 0,4% в аналогичном периоде 2022-го, или с 8,1% в 2021 году до прогнозируемых 4% в 2022-м.

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