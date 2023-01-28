Российские хакеры атаковали немецкие серверы из-за решения о передаче Leopard Украине 28 января, 07:29 Хакер (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Российские хакеры устроили кибератаки на немецкие серверы. Это произошло после решения Германии передать Украине танки.

Об этом заявила спикер федерального правительства Кристине Гоффманн, цитирует Укринформ.



По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах.

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«В основном удалось эти атаки отразить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло», — сказала Гоффманн.

Она добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институты и дало советы, как противостоять таким атакам.

В первую очередь, кибератаки коснулись сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.

Ответственность за атаки взяла на себя российская хакерская группировка Killnet, лояльная к Путину.

Они заявили, что их действия являются ответом на анонсированную поставку в Украину немецких танков Leopard 2. Эксперты не исключают, что группировке могли помогать хакеры-«волонтеры».

В конце января Германия и ряд других западных партнеров Украины одобрили передачу ВСУ основных танков Leopard 2, считающих лучшими боевыми машинами в мире в своем классе.

Фото: Инфографика: NV