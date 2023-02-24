Первые западные танки. Польша передала Украине четыре Leopard, остальные будут потом — Моравецкий 24 февраля, 15:09 Первые четыре танка Leopard Украина получила от Польши (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна сейчас передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

«Сегодня как первая европейская страна символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, несомненно, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут», — отметил Моравецкий.

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По его словам, Варшава убеждает партнеров из ЕС и НАТО, чтобы они также передавали Украине Leopard 2.

В свою очередь Зеленский добавил, что польские танки усилят оборону Украины.

Он напомнил, что Польша является одним из основателей танковой коалиции для Украины.

По информации агентства Bloomberg, всего Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что первые танки Leopard уже прибыли в Украину.

Инфографика: NV