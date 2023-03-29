Испания отправит Украине первые шесть танков Leopard после Пасхи — El Pais
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Испания отправит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4 сразу после Пасхи, сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве.
Католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля.
Издание пишет, что шесть танков уже прошли ремонт на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).
На этой неделе танки проходят огневые учения на полигоне Серро Муриано (Кордова). После получения боевой аттестации они будут доставлены морем в Польшу.
13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.
В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, которые организовали на военной базе в Сарагосе.