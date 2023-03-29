Испания отправит Украине первые шесть танков Leopard после Пасхи — El Pais 29 марта, 11:33 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Испания отправит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4 сразу после Пасхи, сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Католическую Пасху в этом году будут праздновать 9 апреля.

Издание пишет, что шесть танков уже прошли ремонт на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

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На этой неделе танки проходят огневые учения на полигоне Серро Муриано (Кордова). После получения боевой аттестации они будут доставлены морем в Польшу.

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

В общей сложности 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, которые организовали на военной базе в Сарагосе.

