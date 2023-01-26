Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые будут переданы Украине
Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Военно-промышленная компания Rheinmetall хочет оснастить танки Leopard, которые Украине будут передавать Германия и другие страны, большим количеством боеприпасов.
Об этом сообщает Tagesschau.
В компании заявили, что значительно увеличили свои мощности по производству боеприпасов, особенно в секторе крупных калибров.
"Мы инвестировали значительные средства в это и будем продолжать это делать, строя новые производственные мощности и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии, в том числе нужные им боеприпасы», — сказали в компании.
Благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить увеличение спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил других государств-пользователей танков Leopard.
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.
Танки Leopard 2 для Украины
После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.
По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.
До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.
Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.
Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.