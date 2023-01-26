Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые будут переданы Украине

26 января, 11:34
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Военно-промышленная компания Rheinmetall хочет оснастить танки Leopard, которые Украине будут передавать Германия и другие страны, большим количеством боеприпасов.

Об этом сообщает Tagesschau.

В компании заявили, что значительно увеличили свои мощности по производству боеприпасов, особенно в секторе крупных калибров.

"Мы инвестировали значительные средства в это и будем продолжать это делать, строя новые производственные мощности и набирая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии, в том числе нужные им боеприпасы», — сказали в компании.

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Благодаря увеличенным мощностям, компания способна удовлетворить увеличение спроса со стороны Бундесвера и вооруженных сил других государств-пользователей танков Leopard.

NV
Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VjCiPSfbgxA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Rheinmetall Война России против Украины танки Leopard

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