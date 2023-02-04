Премьер Португалии подтвердил намерения поставить Украине танки Leopard 2 4 февраля, 14:02 Танк Leopard 2 (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что его страна намерена передать Украине танки Leopard 2.



Кроме того он рассказал, что сейчас Португалия работает с Германией, чтобы провести логистическую операцию, которая позволит поставить запчасти для восстановления некоторых танков, сообщает Diario de Noticias.

Видео дня

Точное количество танков, которые будут отправлены в Украину, португальский премьер не назвал, добавив, что «об этом будет объявлено в соответствующее время».

Кошта отметил, что «движение, которое происходит в Европе, состоит в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства в наличии до конца марта».

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.