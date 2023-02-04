Премьер Португалии подтвердил намерения поставить Украине танки Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что его страна намерена передать Украине танки Leopard 2.
Кроме того он рассказал, что сейчас Португалия работает с Германией, чтобы провести логистическую операцию, которая позволит поставить запчасти для восстановления некоторых танков, сообщает Diario de Noticias.
Точное количество танков, которые будут отправлены в Украину, португальский премьер не назвал, добавив, что «об этом будет объявлено в соответствующее время».
Кошта отметил, что «движение, которое происходит в Европе, состоит в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства в наличии до конца марта».
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.
В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.