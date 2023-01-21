Работает над собственным процессом: В Белом доме объяснили позицию Германии касательно танков Leopard 21 января, 22:00 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Германия имеет собственный процесс по танкам Leopard, а США не давят на Берлин по поводу передачи техники в Украину.

Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби в интервью Голосу Америки.



«Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии», — сказал Кирби.

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Он отметил, что если Германия захочет двигаться в направлении передачи Leopard Украине, эти танки не потребуют чрезмерного количества подготовки ВСУ.

«Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии», — добавил представитель Белого дома.

Также он сказал, что Германия является «одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи» и союзники это «высоко ценят».

«Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника», — высказался Кирби.

Инфографика: NV

Партнеры Украины выражали готовность передать ВСУ танки Leopard немецкого производства, но ожидали одобрения этого решения от Германии. 20 января в кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения украинским военным.

Однако по итогам мероприятия участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Позже министры иностранных дел стран Балтии в совместном заявлении призвали Германию безотлагательно передать Украине танки собственного производства.

Business Insider со ссылкой на источники сообщило, что менее чем за неделю до отставки бывшая министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приказала не проводить инвентаризацию танков Leopard. Ей предлагали подсчитать количество, чтобы предоставить информацию о возможных последующих поставках.

