Леопарды для Украины. Шольца раздражает критика правительства, в его партии растет нетерпение — Spiegel 13 января, 18:43 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен критикой своей позиции по поводу передачи танков Leopard Украине, сообщает таблоид Spiegel в пятницу, 13 января.

По данным Spiegel, на заседании парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в пятницу Шольц «яростно» отстаивал свою осторожную позицию и был раздражен тем, что дискуссия в Германии используется для критики федерального правительства, а также критиковал обсуждение этой темы в СМИ.

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Канцлер попросил депутатов не волноваться и заявил, что Германия вместе с Великобританией занимает второе место после США по количеству поставок вооружения Украине и будет действовать «согласованно».



Как пишет Spiegel, СДПГ в основном придерживается этого курса, но среди депутатов растет нетерпение.

Член СДПГ Андреас Шварц призвал ускорить поставки танков Украине и подчеркнул, что Германия должна координировать действия с западными партнерами. По его мнению, ФРГ стоит сначала передать Украине Leopard 1, которые «не придется забирать у Бундесвера», а также готовиться к поставкам Leopard 2 «в среднесрочной перспективе».



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Другой представитель СДПГ, председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот тоже призывает к быстрому принятию решения.

«Военная обстановка в Украине меняется практически ежедневно. Россия действует со все большей жестокостью по отношению к мирному населению Украины и превращает страну в руины», — сказал он.

13 января The Guardian и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине танки Challenger 2.

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Недавно правительство Великобритании подтвердило, что планирует отправить Украине Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках международной коалиции (вероятно, речь идет о роте стандарта НАТО из 14 танков).



Танки Leopard 2 – последнее табу для Германии – Роман Гончаренко https://www.youtube.com/embed/eS4-blYPsRE