Кулеба — после визита в Харьков с немецкой коллегой Бербок: Не сомневаюсь, что Украина получит Leopard 10 января, 19:13 Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове, 10 января 2023 года (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после визита в Харьков вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок во вторник, 10 января, заявил, что, по его мнению, Украина получит немецкие танки Leopard.

У себя в Facebook Кулеба подвел итоги поездки и подчеркнул, что Бербок стала первой иностранной главой МИД, которая посетила Харьков после начала полномасштабного российского вторжения.

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Министр в том числе увидела разбомбленный оккупантами район Салтовка, полуразрушенную школу, уничтоженные российскими ударами здание Харьковской ОВА и энергетический объект.

«Уверен, что этот визит будет резонансным не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа — при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие — все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения. Но, безусловно, каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Леопардов», — рассказал Кулеба.

Инфографика: NV

Глава МИД Украины объяснил коллеге и немецким СМИ, что «немецкие танки не являются нашей прихотью и нужны нам не для прогулок». Он уверен, что Украина получит немецкие танки Leopard, а правительство Германии «где-то в глубине души уже понимает, что решение будет принято».

«Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь», — добавил министр.

Он поблагодарил Германию за поставки необходимого оружия Украине и свою коллегу из МИД за ее роль в этом вопросе.

«Осталось последнее большое решение — о предоставлении немецких танков. Чем быстрее оно будет принято, тем быстрее эта война завершится победой Украины. И войны в Европе не будет», — подчеркнул Кулеба.

Во время визита в Харьков Анналена Бербок заявила, что народ Украины «может рассчитывать на солидарность и поддержку» Германии. Она также анонсировала новые поставки оружия, необходимые Украине «для освобождения своих сограждан, которые все еще страдают от террора российской оккупации».

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.



Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.



По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Берлин хочет координировать поставки оружия в Украине с союзниками.

