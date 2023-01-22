Будет вести переговоры с союзниками: Британия поддерживает предоставление немецких танков Украине — глава МИД 22 января, 17:39 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Великобритания будет вести переговоры с партнерами, чтобы Украина получила танки Leopard, заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в комментарии Sky News.

«Конечно, я хотел бы видеть украинцев вооруженными такими машинами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, предоставленными нами и другими странами. Я буду продолжать эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы содействовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования, которое поможет ей защититься от жестокого вторжения», — сказал дипломат.



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Он добавил, что хотел бы, чтобы «каждый делал все, что может, но каждая страна поддерживала Украину способом, наиболее подходящим для них».



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Партнеры Украины выражали готовность передать ВСУ танки Leopard немецкого производства, но ожидали одобрения этого решения от Германии. 20 января в кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения украинским военным.

Однако по итогам мероприятия участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Позже министры иностранных дел стран Балтии в совместном заявлении призвали Германию безотлагательно передать Украине танки собственного производства.

Business Insider со ссылкой на источники сообщило, что менее чем за неделю до отставки бывшая министерка обороны Германии Кристине Ламбрехт приказала не проводить инвентаризацию танков Leopard. Ей предлагали подсчитать количество, чтобы предоставить информацию о возможных последующих поставках.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих боевых танков Leopard 2. По его словам, такой союз появится без участия Германии, если Берлин так и не согласует поставки бронетехники.