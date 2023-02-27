Советник Байдена заявил, что Германия давила на США для поставки танков Украине. В ФРГ отрицают

27 февраля, 19:38
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В правительстве Германии опровергли, что давили на США в вопросах поставки западных танков Украине для защиты от российских оккупантов.

Ранее советник президента США Джейк Салливан в интервью ABC заявил, что президент Джо Байден принял решение передать защитникам Украины танки Abrams, чтобы подтолкнуть к действиям Германию.

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Салливан подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ, — немецкая сторона говорила, что не готова отправить Украине Leopard, если США не согласятся отправить Abrams. По его словам, Байден сначала не хотел одобрять поставку Abrams, потому что военные заявили, что, в отличие от Leopard, они не принесут пользы на поле боя, но решил это сделать «в интересах единства Альянса и чтобы Украина получила, что хотела».

Инфографика: NV

Как сообщает Politico, заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге опроверг эту информацию и заявил, что решение было принято по обоюдному согласию: «Это были конструктивные переговоры, в ходе которых обе стороны всегда старались выработать совместный подход».

До этого пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт тоже говорил, что «ни разу не было такого условия или требования, что одного без другого не будет».

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. 24 февраля в ФРГ сообщили, что увеличат количество танков для Украины до 18.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Танки Германия Джо Байден Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Джейк Салливан Война России против Украины танк Abrams танки Leopard Leopard 2

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