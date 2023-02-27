Советник Байдена заявил, что Германия давила на США для поставки танков Украине. В ФРГ отрицают 27 февраля, 19:38 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В правительстве Германии опровергли, что давили на США в вопросах поставки западных танков Украине для защиты от российских оккупантов.

Ранее советник президента США Джейк Салливан в интервью ABC заявил, что президент Джо Байден принял решение передать защитникам Украины танки Abrams, чтобы подтолкнуть к действиям Германию.



Видео дня

Салливан подтвердил информацию, которая ранее появлялась в СМИ, — немецкая сторона говорила, что не готова отправить Украине Leopard, если США не согласятся отправить Abrams. По его словам, Байден сначала не хотел одобрять поставку Abrams, потому что военные заявили, что, в отличие от Leopard, они не принесут пользы на поле боя, но решил это сделать «в интересах единства Альянса и чтобы Украина получила, что хотела».



Инфографика: NV

Как сообщает Politico, заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге опроверг эту информацию и заявил, что решение было принято по обоюдному согласию: «Это были конструктивные переговоры, в ходе которых обе стороны всегда старались выработать совместный подход».

До этого пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт тоже говорил, что «ни разу не было такого условия или требования, что одного без другого не будет».



25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. 24 февраля в ФРГ сообщили, что увеличат количество танков для Украины до 18.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.

