Чехия и Словакия готовы передать Украине танки Leopard — СМИ 20 января, 14:57 Все больше стран готовы передать Украине танки Leopard, но ждут решения Германии (Фото:Combat Camera/Flickr)

Чехия и Словакия поддерживают идею поставки Украине танков немецкого производства Leopard и готовы передать Киеву часть тех, которые получили от Германии в рамках «кольцевого обмена», пишет FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников издания, речь идет о 30 танках, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии.

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Журналисты напоминают, что Словакия и Чехия уже передали Киеву десятки собственных боевых танков советской разработки, чтобы поддержать украинских военных в борьбе с оккупационными войсками РФ.

В рамках так называемого «кольцевого обмена» Германия согласилась заменить эти образцы в меньшем количестве отремонтированными Leopard 2A4, то есть не самыми последними версиями.

Отмечается, что первые из этих танков были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре, и уже началось обучение экипажей.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.

Глава минобороны Германии Борис Писториус позже отметил, что это условие не является обязательным.

