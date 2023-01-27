Создан в 1985 году. Leopard 2А4 отвечает по уровню технологий современным российским танкам — главред Defense Express 27 января, 14:56 Танк Leopard 2 во время учений в Канаде (Фото:5th Canadian Division Support Group Gagetown/Canadian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV рассказал, что разработанная в 1985 году модификация Leopard 2А4 отвечает по уровню технологий современным российским танкам.

Как сообщил Катков Radio NV, созданный в 1985 году Leopard 2А4, массово попал на вооружение в 1990-е годы, «соответствует уровню именно 90-х годов» и до сих пор остается на вооружении многих стран.

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"Leopard 2 сам по себе создавался именно для того, чтобы противостоять машинам, которые были в Советском Союзе - это Т-64, Т-72 и Т-80", - отметил главный редактор Defense Express, добавив, что для улучшения этих возможностей его модернизировали.

Инфографика: NV

В частности, он отметил, что у Leopard 2А4, соответствующих 90-м годам, уже есть цифровая система управления огнем, очень хорошая стабилизация и тепловизоры — «то, к чему РФ … начала приближаться где-то на уровне 2015 условно».

«90-е годы на Западе - это 20-е годы в РФ на самом деле по технологиям. Они не достигли этого уровня, это нужно признавать. … Если мы посмотрим на те машины, которые сейчас используются в РФ, то это будут те же советские машины. Там Т-90М Прорыв. Что такое Т-90М Прорыв? Это Т-90, модернизированный. Что такое Т-90? Т-90 – это Т-72. То есть его нарастили, там двигатель надули, бронирование, но концептуально — это та же машина», — объяснил Катков.

По его словам, Запад адаптировался к этим изменениям, в частности, в ответ на появление защиты Контакт-5, которая должна повышать стойкость от бронебойных, в том числе калиберных снарядов, у натовских танков появился новый калиберный боеприпас, обладающий большей пробойностью.

В настоящее время подтверждены поставки в Украину 77 западных танков:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши;

4 Leopard 2 из Канады.

Инфографика: NV

Еще 50 Leopard 2, по пока не подтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, по оценкам, до 53 Leopard 2 Украине может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о поставках пока неназванного количества танков Stridsvag 122 – местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках пока неназванного количества танков Leclerc из Франции.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что его страна направит Украине 60 танков PT-9, которые являются модернизированной версией Т-72.



Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72 из Чехии. Передача еще 30 Т-72 после ремонта в Чехии подтверждена официально не была. Кроме того, другие 30 Т-72 готова предоставить Украине Словакия — в случае, если получит замену от западных партнеров.