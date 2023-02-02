Украинские военные начнут обучение на Leopard на следующей неделе — FT 2 февраля, 19:07 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Украинские военнослужащие начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе в рамках учебной миссии, финансируемой Евросоюзом. Об этом сообщает Financial Times в четверг, 2 февраля, со ссылкой на два осведомленных источников.

По словам собеседников FT, для обучения защитников Украины уже «все готово». Окончательные детали плана обучения согласовали во время встречи представителей западных оборонных ведомств в Германии в среду, 1 февраля. Ожидается, что обучение продлится около шести недель.



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Один из источников FT рассказал, что сотни украинских военных уже вылетели в места, где будет проходить обучение, в Германии и Польше.

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Официальные лица также рассказали изданию о трудностях с доставкой бронетехники на фронт: «Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, вы можете себе представить, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы их туда доставить… Это только транспортные средства. [Есть] также запчасти, боеприпасы — и время ограничено».

2 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что ЕС вдвое (до 30 тысяч) увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение в рамках миссии военной помощи Украине EUMAM.

Ранее командир польского учебного центра Leopard 2 заявил, что время обучения на танках для украинских военных могут сократить с десяти до пяти недель.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

