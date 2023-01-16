В Финляндии подтвердили, что на Рамштайне обсудят передачу Украине Leopard

16 января, 18:46
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Украина может получить немецкие танки Leopard 2 (Фото:NewsLubuski/East News)

Украина может получить немецкие танки Leopard 2 (Фото:NewsLubuski/East News)

Возможную поставку Украине танков Leopard 2 будут обсуждать на встрече в формате Рамштайн 20 января. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола в комментарии агентству Reuters в понедельник, 16 января.

По словам министра, позиция Финляндии в отношении передачи Украине Leopard во многом зависит от руководства Германии.

«Для этого нужно разрешение на экспорт от Германии, и, кроме того, немецкая оборонная промышленность играет очень важную роль в том, как можно получить оборудование на замену», — сказал он.

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Савола добавил, что тема будет обсуждаться позже на этой неделе — возможно, на встрече партнеров в Таллине, а также на заседании в формате Рамштайн.

Инфографика: NV

Ранее финское издание Yle сообщило, что Финляндия рассмотрит возможность передачи боевых танков Украине, если ряд стран сделает то же самое. Политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран и не собирается первым принимать решение.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

По данным The Guardian и Bloomberg, Германия на этой неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

Инфографика: NV

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Германия Военная помощь Финляндия Поставки оружия Поддержка Украины танки Leopard

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