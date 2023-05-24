«Уже скоро». Посол в Германии Макеев показал танки Leopard 1, которые передадут Украине — видео

24 мая, 11:24
Поделиться:
Алексей Макеев (Фото:Алексей МАКЕЕВ/Twitter)

Алексей Макеев (Фото:Алексей МАКЕЕВ/Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин и другие страны обещали передать Киеву.

Он опубликовал фото и видео в Twitter в среду, 24 мая.

«110 Leopard 1A5. Уже скоро», — написал Макеев.

https://twitter.com/Makeiev/status/1661272653024329728?s=20

Ранее и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что 80 танков Leopard 1, которые Копенгаген и Берлин передадут Украине, можно будет использовать уже в июне. В целом Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков. Украинские бойцы уже тренируются.

Видео дня

Читайте также:
Есть ли клыки у старого немецкого «зверя»? Какие сильные и слабые свойства имеет Leopard-1, почти две сотни которых Германия дает Украине

7 февраля правительство ФРГ выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Танки Алексей Макеев Leopard 1

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X