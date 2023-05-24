«Уже скоро». Посол в Германии Макеев показал танки Leopard 1, которые передадут Украине — видео 24 мая, 11:24 Алексей Макеев (Фото:Алексей МАКЕЕВ/Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин и другие страны обещали передать Киеву.

Он опубликовал фото и видео в Twitter в среду, 24 мая.

«110 Leopard 1A5. Уже скоро», — написал Макеев.

Ранее и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что 80 танков Leopard 1, которые Копенгаген и Берлин передадут Украине, можно будет использовать уже в июне. В целом Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков. Украинские бойцы уже тренируются.

Видео дня

7 февраля правительство ФРГ выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.



Инфографика: NV