Франция рассматривает возможность передать Украине танки Leclerc — Politico 19 января, 09:53 Французский танк Leclerc (Фото:Daniel Steger/Wikimedia)

Франция рассматривает возможность передать Украине свои танки Leclerc, сообщает Politico со ссылкой источник.

По данным издания, это происходит в попытке предоставить Берлину совместные рамки для поставок Киеву танков.

«Тема сложная и еще не решена в Париже. Но мы думаем об этом», — отметил французский чиновник.

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Отмечается, что решение о возможной передаче танков Leclerc будет зависеть от совместного заседания министров Франции и Германии.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.



