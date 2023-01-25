Швеция не приняла решения о поставках Украине танков, однако не исключает передачу Stridsvag 122

25 января, 11:27
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Танк Stridsvagn 122 (Фото:7th Army Training Command/Wikipedia)

Танк Stridsvagn 122 (Фото:7th Army Training Command/Wikipedia)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция пока не проводит приготовления для того, чтобы передать Украине часть своих танков, однако он не исключил поставки танков Stridsvagn 122 в будущем.

Об этом он сообщил в комментарии Svenska Dagbladet.

Как отмечается, танки Stridsvagn 122 являются шведской версией немецкого Leopard 2.

Йонсон отметил, что в настоящее время подготовки к передаче нет, но она возможна несколько позже.

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Швеция имеет вооружение около 120 Stridsvag 122.

«Мы… не можем раздавать вещи, не пополняя собственные запасы вооружения, — сказал высокопоставленный шведский военный чиновник в комментарии Breaking Defence.

19 января стало известно, что Швеция передаст Украине БМП CV90 вместе с САУ Archer и ПТРК NLAW.

Во вторник, 24 января, со ссылкой на собственную информацию, журнал Der Spiegel сообщил, что Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6,

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Также, по данным издания, ФРГ одобрит поставки Украине танков Leopard другими странами, в частности Польшей. Немецкие танки Leopard поступят из складов бундесвера.

Ранее ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что представители 12 стран на встрече в формате Рамштайн согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/n8E0CbOkqhw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Танки Швеция Военная помощь Леопард Война России против Украины

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