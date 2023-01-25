Швеция не приняла решения о поставках Украине танков, однако не исключает передачу Stridsvag 122 25 января, 11:27 Танк Stridsvagn 122 (Фото:7th Army Training Command/Wikipedia)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция пока не проводит приготовления для того, чтобы передать Украине часть своих танков, однако он не исключил поставки танков Stridsvagn 122 в будущем.

Об этом он сообщил в комментарии Svenska Dagbladet.

Как отмечается, танки Stridsvagn 122 являются шведской версией немецкого Leopard 2.

Йонсон отметил, что в настоящее время подготовки к передаче нет, но она возможна несколько позже.

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Швеция имеет вооружение около 120 Stridsvag 122.

«Мы… не можем раздавать вещи, не пополняя собственные запасы вооружения, — сказал высокопоставленный шведский военный чиновник в комментарии Breaking Defence.

19 января стало известно, что Швеция передаст Украине БМП CV90 вместе с САУ Archer и ПТРК NLAW.

Во вторник, 24 января, со ссылкой на собственную информацию, журнал Der Spiegel сообщил, что Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6,

Также, по данным издания, ФРГ одобрит поставки Украине танков Leopard другими странами, в частности Польшей. Немецкие танки Leopard поступят из складов бундесвера.

Ранее ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что представители 12 стран на встрече в формате Рамштайн согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

Инфографика: НВ