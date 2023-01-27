Всего страны Запада пообещали Украине 321 танк — посол 27 января, 22:17 Танки Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в пятницу, 27 января.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на интервью посла французскому телеканалу BFM.

«На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка», — заявил посол.

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Омельченко не уточнил, какие страны и по сколько танков обещали передать Украине.

«Сроки доставки индивидуальны для каждого случая, и нам нужна эта помощь как можно скорее», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине необходимо 300 танков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.