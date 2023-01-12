В Британии и Польше уже приняли решение о передаче танков Украине, мы получим все необходимое оружие — Подоляк

12 января, 20:24
Поделиться:
Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.

Об этом советник заявил в комментарии журналисту Голос Америки Михаилу Комадовскому.

«Это несомненно. Уже приняты решения по сути», — сказал Подоляк о поставках тяжелой техники из Польши и Британии.

Видео дня

Читайте также:

Танк оснащен 20-мм орудием и до сих пор находится на вооружении армии Британии (Фото:baesystems.com) Основной боевой танк Британии. Как усилят ВСУ танки Challenger 2, если Лондон первым решится передать эту технику Украине — инфографика NV

При этом, по его словам, еще не принято решение о количестве танков, которое страны Запада готовы передать Украине.

«Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие», — заявил Подоляк, комментируя поставки танков.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит 10 танков Leopard в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Также в этот день правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.

https://www.youtube.com/embed/_rin7TXjdOs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Польша Танки Михаил Подоляк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X