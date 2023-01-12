В Британии и Польше уже приняли решение о передаче танков Украине, мы получим все необходимое оружие — Подоляк 12 января, 20:24 Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.

Об этом советник заявил в комментарии журналисту Голос Америки Михаилу Комадовскому.

«Это несомненно. Уже приняты решения по сути», — сказал Подоляк о поставках тяжелой техники из Польши и Британии.

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При этом, по его словам, еще не принято решение о количестве танков, которое страны Запада готовы передать Украине.

«Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие», — заявил Подоляк, комментируя поставки танков.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит 10 танков Leopard в рамках создания международной коалиции. В Польше уже приняли такое решение.

Также в этот день правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить танки Украине для защиты от российской агрессии.