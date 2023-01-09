Столтенберг не исключил поставку Украине тяжелых танков

9 января, 20:53
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны Альянса могут поставить Украине тяжелые танки.

В интервью газете Svenska Dagbladet на вопрос о вероятности передачи Украине танков Leopard или Abrams Столтенберг сказал, что «не исключает, но и обещать ничего не будет».

Во время безопасностной конференции в шведском Селене генсек повторил, что война в Украине, «скорее всего», закончится за столом переговоров, но «то, чего украинцы смогут достичь на переговорах, зависит от их силы на поле боя».

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«Поэтому, если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ добиться этого — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — добавил Столтенберг.

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7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о передаче тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

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6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

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По словам начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, западные партнеры изучают различные варианты истребителей, которые можно передать ВСУ, — от американских F-15 и F-16 до французских Rafale Dassault (на фото) (Фото:Falcon Photography via Flickr) Победная пятерка. NV называет современное западное оружие, которое Украина готова получить в 2023 году — экспертный опрос

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки НАТО Военная помощь Поставки оружия Йенс Столтенберг Война России против Украины

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