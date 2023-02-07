Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких европейских стран — глава Минобороны Германии
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев во вторник, 7 февраля, подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.
Об этом сообщает Bild.
По крайней мере, три батальона ВСУ должны быть оснащены ими к первому или второму кварталу 2024 года, заявил Писториус.
Дополнено 19:46 Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что 100 танков Украине поставят Нидерланды совместно с Германией и Данией.
«Вместе с Германией и Данией Нидерланды поставляют Украине не менее 100 отремонтированных танков Leopard 1A5 из промышленных запасов. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», — написала она в Twitter.
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.
По данным немецких СМИ, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 в Украину.
Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года.