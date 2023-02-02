Танковая коалиция заработала после того, как Украина и Россия отказались от предложения «мира в обмен на территории» — СМИ 2 февраля, 23:16 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Решение о передаче западных танков украинским защитникам связано с отказом Украины и России от «мирного» соглашения, которое предусматривало бы передачу стране-агрессору части украинских территорий. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на двух немецких политиков.

Источники NZZ — представители оппозиции и правящей коалиции, которые говорили независимо друг от друга на условиях анонимности.



Как утверждает издание, в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить «готовность» Украины и России к переговорам. NZZ пишет, что предложение обеим сторонам якобы предусматривало территориальные уступки со стороны Украины (около 20% украинской территории) в обмен на «мир». И Украина, и Россия отказались — Украина не хочет разделения своей территории, а страна-террорист Россия надеется «выиграть войну в долгосрочной перспективе».

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Два немецких политика, с которыми общалось NZZ, говорят, что глава ЦРУ Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан хотят, чтобы война России против Украины закончилась как можно быстрее и они могли «сосредоточиться на Китае». Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, в свою очередь, не хотят, чтобы Россия разрушила миропорядок, и призывают увеличить военную помощь Украине.

По версии источников NZZ, после поездки Бернса в Киев и Москву президент США Джо Байден согласился передать Украине танки Abrams, на чем настаивал канцлер Германии Олаф Шольц. Сам Шольц этого, вероятно, не ожидал и был вынужден быстро изменить свою позицию и объявить, что Германия передает Украине Leopard 2 и одобряет их поставку другими странами, пишет издание.



25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.



Инфографика: NV

По данным немецких СМИ, Олаф Шольц говорил Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.